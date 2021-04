Al-Qaida utgjer framleis ein trussel

utenriks

Etter at amerikanske spesialstyrkar utførte den spektakulære aksjonen mot bin Laden i Pakistan og drap den ettersøkte terroristen, endra terrornettverket seg sterkt.

Bin Laden vart følgd av den egyptiske jihadisten Ayman al-Zawahri, som er ein langt mindre karismatisk leiarskikkelse. Al-Zawahri har òg måtta liggje svært lågt, og – om han framleis lever – skjuler han seg truleg i områda langs den afghansk-pakistanske grensa.

Ekspertar meiner al-Qaida har endra seg mykje sidan bin Laden levde.

Ein skugge

– Al Qaida er ein skugge av kva det ein gong var, seier Barak Mendelsohn, som er terrorekspert ved Haverford College i Pennsylvania.

– Zawahiris største suksess er at han har halde al-Qaida i live, meiner han.

Mendelsohn synest al-Qaedas leiing no meir kan karakteriserast som eit «råd med rådgivarar» som samlar og hjelper jihadistar over heile verda – og at det ikkje lenger er eit «samstemt avgjerdssenter», som det ein gong var.

Ein «franchisegivar»

Zawahri (69), blir karakterisert som ein franchisegivar som har franchisetakarar over store delar av verda; frå område i Nord-Afrika til Somalia til Afghanistan, så vel som i Syria og Irak.

Ein fersk rapport frå tankesmia Counter Extremism Project (CEP) beskriv at al-Qaida under leiinga til Zawahri har vorte stadig meir desentraliserte, og at autoriteten ligg hos dei lokale leiarane rundt om.

CEP meiner Zawahri har spelt ei viktig rolle i organiseringa av mange jihadistgrupper som er under al-Qaida-paraplyen.

Lever han framleis?

Men det er altså stor uvisse om Zawahri framleis lever.

I slutten av 2020 kom det igjen ubekrefta rapportar om at han hadde døydd av ein hjartesjukdom. Seinare dukka Zawahri opp i ein video som fordømde behandlinga av den muslimske minoriteten Rohingya i Myanmar, men det var ingen dato på videoen som gjorde det mogleg å stadfeste at han var i live.

Mange terrorekspertar peikar dessutan på at det er ganske eksepsjonelt dersom Zawahri har overlevd i så mange tiår. Han slutta seg til jihadistiske grupper i Egypt for rundt 40 år sidan.

Stor uvisse

Det er stadig stor uvisse rundt leiing av al-Qaida. Denne uvissa auka i fjor, då Abdullah Ahmed Abdullah, alias Abu Mohammed al-Masri, vart drepen i Teheran – visstnok av israelske agentar. Al-Masri vart rekna som nummer to i gruppa.

Dersom Zawahri framleis er i live, kan det difor tyde at al-Qaida blir leidd av éin mann – som mest sannsynleg har svært dårleg helse. Og sjølv om han var ein av arkitektane bak 11. september-angrepa, manglar han altså karismaen til forgjengaren sin.

Høg dusør, men lita jakt

USA har sett ein prislapp 25 millionar dollar (cirka 212 millionar kroner) på hovudet til Zawahiri og sett han på den fremste terroristlista si.

Men analytikarar meiner at USA ikkje verkar altfor bekymra for Zawahri og at det ikkje blir gjort ein stor innsats for å jakte på han.

Den manglande interessa frå Washington kan komme av den svekkjande betydninga al-Qaida har fått. USA har dei siste åra uroa seg mest om den rivaliserande terrorgruppa IS.

På sitt sterkaste kontrollerte IS og det såkalla kalifatet store område av Irak og Syria. Al- Qaida kom heilt i bakgrunnen i desse åra.

Og i staden for å slå seg saman, har dei to gruppene konkurrerte om makt og innverknad i Midtausten og Afrika.

Ny generasjon?

Uansett kva som er lagnaden til Zawahiri, blir hans tid uansett rekna som snart ute. Og kven skal overta då?

Terrorekspertar meiner at det er éin mann som klart skil seg ut som etterfølgjaren hans, nemleg egyptaren Saif al-Adel.

Adel er ein tidlegare oberstløytnant i dei egyptiske spesialstyrkane. Han slutta seg til den islamske jihad-gruppa i Egypt på 1980-talet.

Han vart arrestert, men vart seinare lauslaten. Han reiste då til Afghanistan for å bli med i al-Qaida.

Har vore sentral

– Adel spelte ei avgjerande rolle i å byggje opp al-Qaida operativt og fekk raskt ein sentral posisjon, heiter det i rapporten frå CEP. Adel hadde òg ei viktig rolle i opplæringa av flykaprarane som utførte angrepa 11. september.

Det er uvisst kvar Adel no er, men ifølgje ein FN-rapport frå 2018 hadde han base i Iran. Iranske styresmakter har derimot gjentekne gonger nekta for at dei gir al-Qaida-medlemmer moglegheit til å opphalde seg i landet.

Mendelsohn seier at ein ikkje veit stort om Adel eller kva slags ry han har blant yngre krigarar.

Al-Qaida kan ikkje avskrivast

Colin Clarke er forskingsdirektør ved den amerikansk-baserte tankesmia Soufan Center. Han meiner det uansett er for tidleg å avskrive al-Qaida.

– Somme meiner nok at det al-Qaida som vart leidd av Osama bin Laden og Zawahri, er ei leivning frå ei svunnen tid. Men al-Qaida har tidlegare bevist at dei kan vise musklar. Det er for tidleg å skrive nekrologen over al-Qaida, meiner Clarke.

