EU skuldar Apple for å hindre konkurranse – går til sak

utenriks

Konkurransekommissær Margrethe Vestager meiner Apple har misbrukt marknadsmakta si via app-butikken sin, melder det danske nyheitsbyrået Ritzau. Ho har varsla ein pressekonferanse fredag klokka 13.

Ritzau understrekar at saka ikkje er avgjord, men at kommisjonen førebels har konkludert med at Apple bryt reglane i unionen. Selskapet får no moglegheit til å svare på skuldingane.

Granskinga av Apple starta i juni i fjor, etter ei klage frå musikkstrøymetenesta Spotify.

– Vi må sikre oss om at Apples reglar ikkje gir urettvis konkurranse i marknader der selskapet konkurrerer med andre app-utviklarar, til dømes med strøymetenesta Apple Music eller Apple Books, sa Vestager i ei pressemelding den gongen.

