Fleire titals døde etter ulykke nord i Israel

utenriks

– Vi har 38 døde på åstaden, men det er fleire på sjukehus, seier ein talsmann for den israelske ambulansetenesta Magen David Adom (MDA) til AFP. Samtidig seier ei kjelde ved Ziv-sjukehuset at dei har teke imot minst seks omkomne.

Talsmann Zaki Heller for MDA har uttalt til ein israelsk radiokanal at rundt 150 menneske er innlagde på sjukehus med skadar etter ulykka, samtidig som han stadfesta at liv har gått tapt. Han sa likevel ikkje kor mange som har omkomme.

Israelske medium melder om at minst 40 er døde, og det er lagt ut bilete av omkomne som ligg tildekte på rekkje.

Veldig press

Ulykka fann stad etter midnatt, og det er uklart kva som var den utløysande årsaka.

Eit 24 år gammalt vitne, som berre vart omtalt som Dvir, seier til radiostasjonen til det israelske forsvaret at «folkemassar vart dytta inn i det samme hjørnet, og eit dragsug vart skapt».

Han seier at éi rekkje med folk først fall ned, før ei andre rekkje, der han stod, også byrja å falle ned på grunn av presset som oppstod.

– Det kjendest som at eg heldt på å døy, seier han.

Stor folkemengd

Titusenvis hadde samla seg for feiringa Lag Ba'Omer. Det er ei jødisk høgtid til ære for Shimon Bar Yochai, som levde i det andre hundreåret og ligg gravlagt i området.

Det er den første store religiøse samlinga av denne typen som blir halden etter at Israel fjerna nesten alle koronarestriksjonar. Statsminister Benjamin Netanyahu kallar det «ein stor tragedie», og seier at alle ber for offera.

Redningsmannskapa sleit med å få laus folk som sat fast, fordi det var så mange menneske på staden.

(©NPK)