Kidnapping av Lady Gagas hundar har resultert i tiltale

utenriks

To av dei er òg tiltalte for kroppskrenking. Dei tiltalte er 18, 19 og 27 år gamle og blir omtalte som gjengmedlemmer.

– Det var grov gatekriminalitet som lét etter seg ein alvorleg skadd mann, seier statsadvokat George Gascon.

Hundepassar Ryan Fischer var ute og lufta dei tre franske bulldoggane til stjerna Lady Asia, Koji og Gustavo då ein bil stoppa ved sida av han og to menn hoppa ut. Medan Fischer kjempa for hundane, vart han skoten i brystet.

Ein av hundane, Lady Asia, klarte å unngå kidnapparane, medan dei to andre hundane vart løfta inn i bilen og bortførte.

Påtalemakta meiner ei 50 år gammal kvinne som to dagar seinare leverte dei to hundane til politiet, samarbeidde med bakmennene. Ho fortalde at ho hadde funne bulldoggane på gata etter at Lady Gaga lova ei påskjønning på ein halv million dollar om ho fekk hundane tilbake.

Lady Gaga var på ei filminnspeling i Roma då hendinga fann stad i Los Angeles i februar.

– Eg elskar deg, Ryan Fischer. Du risikerer livet i kampen for familien vår. Du er helten vår, skreiv Gaga på Instagram etter hendinga.

(©NPK)