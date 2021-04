Noel Clarke blir fråteken Bafta-pris etter skuldingar om seksuell trakassering

utenriks

Clarke skal ha smugfilma auditionar der kvinnene var nakne, tafsa og trua med å seie opp tilsette i perioden mellom 2014 og 2019, skriv The Guardian.

45-åringen er skodespelar, manusforfattar og regissør. Han har mellom anna medverka i TV-serien «The Who» og filmtrilogien «Kidulthood» (2006), «Adulthood» (2008) og «Brotherhood» (2016).

10. april i år fekk han ein Bafta-pris for «eineståande bidrag til britisk film». No har det britiske film- og TV-akademiet trekt tilbake prisen og avslutta medlemskapen hans.

Clarke nektar for skuldingane og seier til The Guardian at han aldri gjennom karrieren sin har fått klager for åtferda si.

– Om nokon eg har jobba med har følt seg ukomfortabel eller krenkt, ber eg oppriktig om unnskyldning, seier han.

