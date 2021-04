Over 40 mista livet under jødisk feiring i Israel

utenriks

Israelske medium anslår at det var rundt 100.000 menneske til stades under feiringa av den jødiske høgtida lag baomer nord i Israel.

Statsminister Benjamin Netanyahu kallar hendinga for «ein stor tragedie» og seier at alle ber for offera.

Videoar i sosiale medium viser mange svartkledde ultraortodokse menn som går gjennom tronge inngangar til staden for feiringa.

Bilete frå ulykkesstaden viser rekkjer med tildekte lik på bakken og titals ambulansar. Avisa Haaretz siterer to vitne som fortel at sperringane til politiet hindra at folk kom seg ut frå staden. Dette blir avvist av politiet.

Panikken braut ut etter at nokre av deltakarane sklei på trinna, noko som førte til at mange fleire fall, ifølgje politikjelder.

Mange på sjukehus

Dødstala steig gjennom natt til fredag, og i morgontimane opplyser ambulansetenesta Zaka at minst 44 har omkomme. Talsmann Zaki Heller i redningstenesta Magen David Adom seier at 150 personar er lagde inn på sjukehus.

– På ein blunk gjekk vi frå ei glad feiring til ein umåteleg tragedie, seier Heller.

Båltenning, bønn og dans er tradisjonelt ein del av lag baomer-feiringa.

Dårleg mobildekning

Mobilnettet braut delvis saman ved Meron-fjellet då mange familiar freista å få kontakt med sine kjære då ulykka vart kjend.

– Det skjedde i ein brøkdel av eit sekund. Folk berre fall og tråkka på kvarandre. Det var ein katastrofe, seier eit augevitne til Haaretz.

Redningsmannskapa sleit med å få laus folk som sat fast, fordi det var så mange menneske på staden. Det israelske forsvaret har sendt legar, redningsmannskap og helikopter for å bidra i innsatsen.

Veldig press

Ulykka fann stad etter midnatt. Eit 24 år gammalt vitne, som berre vart omtalt som Dvir, seier til radiostasjonen til det israelske forsvaret at «folkemassar vart dytta inn i det same hjørnet, og eit dragsug vart skapt».

Han seier at éi rekkje med folk først fall ned, før neste rekkje, der han stod, også byrja å falle ned på grunn av presset som oppstod.

– Det kjendest som at eg heldt på å døy, seier han.

Stor folkemengd

Kvart år samlast ei stor folkemengd ved Meron-fjellet, dei fleste ultraortodokse jødar, til feiringa. Høgtida er til ære for Shimon Bar Yochai, som levde i det andre hundreåret og ligg gravlagt i området.

Det er den første store religiøse samlinga i sitt slag som blir halden etter at Israel fjerna nesten alle koronarestriksjonar.

Styresmaktene hadde i år sett ei grense på 10.000 deltakarar, men ifølgje israelske medium kan det ha vore ti gonger fleire der.

