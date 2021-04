utenriks

Det auka deltakartalet vil mellom anna gjelde ved store idretts- og kulturhendingar. Men deltakarane må ha anviste sitjeplassar, melder Sveriges Radio fredag.

Kulturminister Amanda Lind seier at regjeringa vurderer at det er mindre risiko for smittespreiing om ein er utandørs, og dersom det er god nok avstand mellom sitjeplassane.

