Sveriges kong Carl Gustaf blir 75

Allereie som 27-åring måtte han trå til som konge då farfaren, Gustaf VI Adolf, døydde i 1973.

Hans eigen far, Gustaf Adolf, døydde i ei flyulykke då Carl Gustaf var eitt år gammal. Men det var først då oldefaren Gustav V Adolf døydde då han var fire og bestefaren vart konge, at han sjølv vart kronprins.

Som konge er han den sjuande monarken av Bernadotteslekta. Han stammar frå Jean Baptiste Bernadotte, ein av Napoleons generalar, som vart kong Karl XIV Johan av Sverige og kong Karl III Johan av Noreg i 1818, som følgje av eit statskupp mot den sitjande kongen etter at Sverige mista Finland i finskekrigen.

Gift i 45 år

Tre år etter at han steig opp på trona, gifta han seg i Storkyrkan i Stockholm med brasiliansk-tyske Silvia Sommerlath, som han møtte under OL i München i 1972, der ho arbeidde med førebuingane.

Han og dronning Silvia, som no har vore gift i 45 år, har tre barn, blant dei kronprinsesse Victoria.

Dronninga har stått trufast ved Gustaf Adolfs side i alle år trass i dei mange skandalane og rykta om utruskap, festar og strippeklubbar som har versert.

Han er òg ei rekkje gonger teke for råkøyring med dyre bilar, men han slepp unna bøter sidan han har immunitet.

Populær konge

Carl Gustaf er etter kvart som åra har gått, vorte rimeleg populær hos svenskane, og han tek oppgåvene som konge på alvor, sjølv om det svenske kongehuset i endå større grad enn andre europeiske monarki har mista alle statsrettslege funksjonar bortsett frå representasjonsoppgåver.

I podkasten Värvet fortalde han nyleg at han liker jobben, og at han gir han høve til å henge med i utviklinga. Men han er ikkje like glad i alltid å vere på utstilling.

I februar kom nyheita om at det skal produserast ein dramaserie om den svenske kongefamilien av same slag som «The Crown».

