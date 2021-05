EU-kommisjonen vil tillate innreise for alle fullvaksinerte

utenriks

I tillegg foreslår kommisjonen å sleppe inn alle som kjem frå land der den epidemiologiske situasjonen er god, skriv dei i ei pressemelding måndag. Dei vil auke grensa for kor mange nye smittetilfelle som er akseptabelt i eit land før døra blir stengd for innreise til EU.

For vaksinerte skal kravet vere at ein er fullvaksinert med ein vaksine godkjent i EU. Dette kan seinare utvidast til å følgje ei liste over vaksinar som er godkjende for naudbruk av Verdshelseorganisasjonen.

Reglane for innreise blir fastsette i kvart einskilt medlemsland.

