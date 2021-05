Over 3.400 nye koronadødsfall i India

utenriks

Situasjonen ved sjukehusa er så alvorleg at kritisk sjuke covid-pasientar ikkje får plass, og mange vel å behalde sjuke slektningar heime fordi dei trur det gir betre moglegheit til å overleve.

Fleire sjukehus i New Delhi har i helga gått til retten for å sikre at dei får uhindra tilgang på medisinsk oksygen.

India har fram til måndag stadfesta 19,9 millionar smittetilfelle sidan pandemien starta, medan over 218.000 menneske har døydd etter å ha fått covid-19. Dei reelle tala er truleg langt høgare.

Blant landa i verda er det berre USA som har registrert fleire smittetilfelle enn India, over 32,4 millionar.

Cirka 10 prosent av dei over 1,3 milliardar innbyggjarane i India har så langt fått minst éin vaksinedose. Blant desse har berre 1,5 prosent fått to dosar.

Laurdag innleidde landet vaksinasjonen av personar i aldersgruppa 18–44 år. Men sjølv forsøket på å vaksinere alle over 45 år, møter problem. Sjølv om India er den største vaksineprodusenten i verda, er talet på vaksinar for få.

Den kraftige smitteauken blir knytt både til ein mutert og kanskje meir smittsam virusvariant, og dessutan ei rekkje store arrangement, både religiøse og sportslege, som har samla tusenvis av menneske.

(©NPK)