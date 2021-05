Svenske borgarlege parti tek Sverigedemokraterna inn i varmen

utenriks

Nyheita i helga kan få store konsekvensar for valet neste år om det inneber at dei fire partia òg er klare til å samarbeide om andre saker. Og det trur analytikarar at det gjer.

I første omgang har Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna gått saman med Sverigedemokraterna om eit forslag til strengare innvandringspolitikk.

Det blir sett som ein stor siger for Sverigedemokraterna, som ingen andre svenske parti har vilja samarbeide med før no.

– Dette er ein kraftfull manifestasjon frå den nye konservative blokka i eit spørsmål som kjem til å bli sentralt i valkampen, seier statsvitaren Marja Lemne til nyheitsbyrået TT.

Sverige held val på ny riksdag i september neste år.

Høg symbolverdi

Ein annan ekspert peikar på at det ikkje er forslaget i seg sjølv som er viktig, men symbolverdien:

– For Sverigedemokraterna er symbolverdien det viktige, at ein får til eit slikt samarbeid med desse tre partia, og at det er om innvandringspolitikken ein blir samd, seier statsvitaren Andreas Johansson Heinö ved den borgarlege tankesmia Timbro.

Innstrammingane i innvandrings- og asylpolitikken som dei borgarlege har lagt fram i fellesskap, er ikkje spesielt radikale. I staden speglar dei den politikken som dei meir moderate partia har stått for lenge.

Då forslaget vart lansert, passa Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna på å understreke at han gjerne skulle gått mykje lenger, men at kompromisset er eit viktig første skritt.

Forslaget liknar dessutan på den politikken Socialdemokraterna sjølv står for, men som statsminister Stefan Löfven ikkje kan gjennomføre fordi regjeringa hans er avhengig av å samarbeide med parti med ein meir liberal flyktningpolitikk.

Høgt spel

Også Marja Lemne meiner at SD har grunn til å vere svært fornøgd, men ho er meir usikker på konsekvensane for Liberalerna.

Liberalerna har saman med Kristdemokraterna dei to siste åra fungert som støtteparti til den raudgrøne mindretalsregjeringa. Men for to månader sidan varsla partileiar Nyamko Sabuni at ho vil avvikle samarbeidet frå hausten av.

Usemja internt har likevel vore stor i partiet, som kan samanliknast med norske Venstre, og den utstrekte handa til Sverigedemokraterna er eit høgt spel for eit parti som har lege svært dårleg an på meiningsmålingane i lang tid.

Tidlegare var òg Centerpartiet ein del av det borgarlege samarbeidet i Sverige, men i januar 2019 skifta partiet linje og vedtok å støtte regjeringa til Löfven.

Med den nye omdreiinga i svensk politikk får partileiar Annie Lööf ei ny moglegheit til at vise at Centern står for ein annan innvandringspolitikk enn resten av høgresida, men konsekvensane er likevel uvisse.

Dilemma

Socialdemokraterna kan på si side hamne i eit dilemma når det gjeld haldninga til Sverigedemokraterna sidan partiet står for mykje av den same innvandringspolitikken som Sverigedemokraterna er med på å foreslå. Dermed kan det bli vanskeleg å fordømme Sverigedemokraterna i andre spørsmål.

Diskusjonen om dei andre partia bør samarbeide med det sterkt innvandringskritiske partiet, har gått høgt i fleire år i Sverige. Motstandarane viser til at det blant grunnleggjarane til partiet var personar med høgreekstremistiske haldningar.

Sidan ingen av dei andre partia har vilja samarbeide med Sverigedemokraterna, har det vore umogleg å stable eit borgarleg regjeringsalternativ på beina etter vala.

Det har opna vegen for fleire sosialdemokratiske mindretalsregjeringar, og når valet blir halde hausten 2022 har Löfven vore statsminister i åtte år.

