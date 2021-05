Tsjekkia håpar å vere på veg ut av pandemien

utenriks

Drygt 1,6 millionar tsjekkarar har fått påvist koronasmitte, og landet har registrert over 29.000 dødsfall under pandemien.

Berre Ukraina har fleire dødsfall per 100.000 innbyggjarar med 288, medan Tsjekkia har 274. No minskar likevel smittespreiinga, samstundes med at stadig fleire blir vaksinerte.

Rundt 3,2 millionar av dei 10,7 millionane i landet har no fått minst éin vaksinedose. Statsminister Andrej Babis lovar vaksine til alle over 16 år innan 1. juni dersom landet får vaksinar som lova.

Hittil har vaksinane vore reserverte for dei over 55 år og dei med kroniske sjukdommar, men onsdag blir det opna for vaksinasjon av nærare 700.000 tsjekkarar i aldersgruppa 50 til 54 år.

Den tsjekkiske statsministeren føler seg no openbert så trygg på at Tsjekkia er over det verste i pandemien at han søndag lova å sende oksygentankar til det hardt koronaramma India.

– Verda er éin familie, skriv han i sanskrit på Twitter.

Russisk vaksine

Babis har hausta sterk kritikk for handteringa si av pandemien, og Tsjekkia har no den tredje helseministeren sidan pandemien ramma.

Den førre helseministeren, Jan Blatny, fekk sparken etter å ha kritisert avgjerda til Babis om å kjøpe russisk Sputnik V-vaksine før han var godkjend av EUs legemiddelbyrå (EMA).

Petr Arenberger, som kom frå stillinga som overlege ved universitetssjukehuset Prague-Vinohrady, er no helseminister og er positiv til den russiske vaksinen, som framleis ikkje er godkjend for bruk verken av EMA eller Tsjekkia.

Iskaldt forhold

Få dagar etter at Blatny fekk sparken, lei utanriksminister Tomáš Petříček same lagnad. Også han hadde kritisert den hemmelege avtalen Babis hadde inngått med Russland om kjøp av Sputnik V-vaksine.

Presidenten Milos Zeman er kjend for å stå Moskva nær, men forholdet til Russland er no iskaldt.

Førre månad skulda Babis-regjeringa agentar frå den militære etterretningstenesta GRU i Russland for å stå bak to sprengingar av eit ammunisjonslager i Vrbetice i 2014. Lageret inneheldt påstått ammunisjon som skulle til Ukraina og blir nytta i kampen mot russiskstøtta separatistar i Donbas-regionen.

Tsjekkia utviste 18 russiske diplomatar skulda for spionasje, og Moskva svarte med å utvise 20 tsjekkiske diplomatar.

19. april kunngjorde Babis at Tsjekkia aktar å klare seg utan russisk Sputnik V-vaksine.

Turistland

Tsjekkia er ein av dei mest populære turistdestinasjonane i Europa og fekk før pandemien besøk av over 20 millionar turistar årleg.

I april i fjor stengde landet grensene i eitt år, noko som fekk store konsekvensar for turistindustrien, ikkje minst i hovudstaden Praha, som årleg har fått over 8 millionar besøkjande, blant dei rundt 2 millionar tyskarar.

Framleis gjeld strenge koronatiltak, som stengde skular, butikkar, turistkontor, symjehallar og liknande, og nedstenginga vart før helga forlengd fram til 17. mai.

Håpet til styresmaktene er likevel at desse tiltaka, kombinert med massevaksinasjon, skal vere nok til at landet kan gjenopnast for vaksinerte turistar og besøkjande frå land med låg smittespreiing til sommaren.

