USA legg fram Nord-Korea-strategi på G7-møte

For første gong på to år møttest leiarar frå dei sju viktigaste industrilanda i verda ansikt til ansikt. Det viktigaste temaet på møtet er handteringa av globale spørsmål i kjølvatnet av koronapandemien.

Utanriksministrane skal i London gjere unna grovarbeidet og førebu G7-toppmøtet i sørvest i England neste månad. India, Sør-Korea, Sør-Afrika og landa i Asean-gruppa er gjester under det tre dagar lange møtet.

Andre tunge saker på dagsordenen er forholdet til Russland og Kina og dessutan dei diplomatiske framstøytane for å gjenopplive atomavtalen med Iran. Under ein velkomstmiddag måndag vil både Nord-Korea og Iran vere tema.

Strenge tiltak

Sjølv om utanriksministrane er fysisk til stades i London, er møtet underlagt svært strenge koronatiltak. Blinken hadde separate møte med ministrane frå Japan og Sør-Korea på hotellet sitt. Han tok opp USAs Nord-Korea-strategi med begge.

Sør-Koreas utanriksminister Chung Eui-yong sa seg fornøgd med å ha ei open og grundig drøfting etter at USA har lagt fram den nye politikken sin. Sør-Korea karakteriserte bodskapen frå president Joe Biden som positivt og ope, slik han la dette fram i Kongressen førre veke.

Det amerikanske utanriksdepartementet sa at Blinken og den japanske utanriksministeren, Toshimitsu Motegim delte bekymringa over Nord-Koreas kjernefysiske og ballistiske program. Dei to vart samde om å samarbeide med Japan, som tidvis er ein rival for Sør-Korea i regionen, for å få til atomnedrustning på Koreahalvøya.

Biden tok til orde for å revurdere den amerikanske Nord-Korea-politikken etter fire år med høgt profilerte og personlege, medietilpassa toppmøte med Kim Jong-un, som forgjengaren stod for.

Kursendring

Gjennomgangen munna ut i ei slags mellomløysing, der USA går vekk frå dei svært ambisiøse, men ikkje innfridde måla til Donald Trump, for heller å nå ein meir vidfemnande avtale, som etter 70 år omsider kan få ein offisiell slutt på Koreakrigen.

Men Det kvite hus understreka fredag at USA vil ha ei aktiv haldning overfor Nord-Korea og halde landet på armlengds avstand inntil landet endrar åtferd. Dette til forskjell frå politikken til Barack Obama med såkalla «strategisk tolmod».

Nord-Korea tok søndag avstand frå Bidens kursomlegging og sa at USA har ført ein fiendtleg politikk i over eit halvt hundreår.

Etter G7-møtet dreg Blinken onsdag til Ukraina for å vise USAs støtte i det anstrengde forholdet som regjeringa i Kiev har til Russland, og som manifesterer seg i stadige trefningar aust i Ukraina og gjennom annekteringa av Krim-halvøya i 2014.

(©NPK)