Valet i Madrid kan bli eit slag om spansk koronahandtering

utenriks

Regionleiar Isabel Diaz Ayuso har skrive ut nyval og håpar å halde på makta etter at sentrum-høgrekoalisjonen hennar braut saman i mars. Ayuso har vorte kjend for motstanden sin mot dei strengaste koronatiltaka og for å kritisere regjeringa og handteringa til den sosialdemokratiske statsministeren Pedro Sánchez av pandemien.

Medan mykje av Spania har vore stengd, har ho halde barar, restaurantar, museum og konsertlokale opne. Ho har òg kjempa imot reiserestriksjonar inn og ut av den spanske hovudstaden og i staden satsa på massetesting.

Meir smitte

Til saman har denne linja ført til langt meir smitte i Madrid enn i landet elles. I fjor døydde over 5.000 eldre før dei kunne få behandling på sjukehus. For å kunne halde økonomien i gang, har Ayuso svart med fleire sjukehus og senger for å behandle covid-19-pasientar.

Strategien har kosta, og regionen med 14 prosent av befolkninga i landet står for 19 prosent av dei 3,5 millionar smittetilfella og 78.000 stadfesta koronadødsfalla i Spania. Dei siste to vekene var smitteraten i Madrid 384 smitta per 10.000 innbyggjarar, langt over det nasjonale gjennomsnittet på 229.

– Fridom mot kommunisme

No seier den konservative politikaren at valet står mellom løftet hennar om «fridom» eller «sosialismen» og «kommunismen» til venstresida, med tilvising til utfordrarane frå sentrums-venstrepartia som sit i regjeringa i landet. Ein av dei utfordrarane er Pablo Iglesias, leiaren for venstrepopulistiske Podemos, som trekte seg som likestillingsminister og visestatsminister i mars for å stille til val i hovudstadsregionen.

I tillegg til at Ayusos motstand mot restriksjonane og innsatsen for å halde samfunnet ope har gitt partiet hennar – Partido Popular (PP) – vind i segla, har ho òg sanka veljarar frå høgrepopulistiske Vox.

Kan trenge populisthjelp

Nokre få målingar antydar at PP kan få absolutt fleirtal etter valet på tysdag, men dei fleste viser ei oppslutning rundt 40 prosent. Dei fleste målingane viser òg at det mest sannsynleg er Vox som kan sikre høgresida fleirtal i regionen, som har vore styrt av PP sidan 1995. Det siste vil i så fall gå imot strategien til PP på riksplan, der leiar Pablo Casado prøver å halde Vox og ytre høgre på avstand.

Det er òg ein liten sjanse for at ein allianse av tre sentrums-venstreparti kan ta makta.

Uansett kven som vinn, ventar ei formidabel oppgåve med å få hovudstaden på beina igjen etter pandemien. Madrid har òg store sosiale utfordringar.

