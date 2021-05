Dei unge i India kjempar mot pandemien med teknologi

utenriks

Unge indarar bruker appar som samlar inn pengar målretta til dei som er ramma av krisa, nettet til å fordele medisinsk materiell og sosiale medium til å koordinere innsatsen.

India opplever eit smittetrykk på fleire hundre tusen registrerte smittetilfelle og over 3.000 koronadødsfall dagleg.

Ungdomsgruppa Uncut, med frivillige mellom 14 og 19 år, byggjer ein database med informasjon om kva ressursar som er tilgjengeleg kvar. Det kan vere oksygen, legemiddel og sjukehussenger.

– Somme av oss jobbar frå midnatt til morgonen, for folk sluttar ikkje å ringje inn sjølv om klokka er 3 på natta, seier 17-åringen Swadha Prasad.

14-timarsskift

Ho jobbar 14-timarsskift, og tenåringane sit nærast heile tida i telefonen for å stadfeste kva som er tilgjengeleg for kven og kvar. Pårørande ringjer inn med bønner om hjelp.

– Om eg kan hjelpe til med å redde eit liv, er det ingen del av meg som vil seie nei, seier Prasad, og legg til at dei har redda liv.

Ho viser konkret til ei sak der dei fekk tak i oksygen til ein ung koronapasient midt på natta.

– Men det handlar ikkje berre om å skaffe ressursar. Somme gonger treng folk å vite at dei ikkje er åleine, seier 17-åringen.

To tredelar av den indiske befolkninga på 1,3 milliardar er under 35. Fleire påpeikar at den unge befolkninga aldri har hatt eit så stort ansvar som no.

Oksygenmannen

Medan pandemikrisa har vorte verre og verre, med krematorium og sjukehus som blir fylt til randa, har fleire meldt seg til frivillig arbeid.

I slummen i Mumbai gir Shanawaz Shaik gratis oksygen til fleire tusen. 32-åringen går under kallenamnet oksygenmannen, og har finansiert arbeidet sitt ved å selje bilen sin.

Han seier han aldri hadde sett for seg å få så mange førespurnader som han gjer no.

– Vi pleidde å få rundt 40 førespurnader om dagen i fjor. No er det heller 500, seier han.

Shaikh har rundt 20 andre frivillige med seg på prosjektet sitt.

Laga app

Rykte på Twitter om kvar det er oksygen, sjukehussenger eller anna materiell tilgjengeleg fekk dataingeniøren Umang Galaiya til å ta grep.

Han laga derfor ein app som gjer det lettare å finne fram, ved at ein kan søkje etter ressursar som er stadfesta tilgjengelege.

Men sjølv den appen vil først og fremst hjelpe folk i dei større byane, seier 25-åringen, og viser til at nettdekninga utanfor byane er dårleg.

– Om eg ser etter ressursar i heimbyen min, Jamnagar, er det ingenting å finne på Twitter, seier han.

Utmatta ungdommar

Ingeniøren understrekar at det er umogleg å løyse pandemikrisa utan at styresmaktene gjer ein innsats. Han meiner India burde utvikle eit system som viser sengekapasiteten i sanntid, så folk ikkje må dra frå sjukehus til sjukehus for å få hjelp.

– Om vi klarer å gjere det for kinoane, kvifor kan vi ikkje gjere det for sjukehusa, spør han.

Han påpeikar at frivillige ungdommar ikkje har kapasitet til å kjempe mot viruset. Ungdommane merkar at dei byrjar å bli utslitne.

– Vi jobbar hardt, men vi kan ikkje redde alle, seier 17-åringen Swadha Prasad.

– Foreldra mine er bekymra. Men når vennene deira treng hjelp, vender dei seg òg til meg, legg ho til.

(©NPK)