Forslag til ny fransk klimalov får kraftig kritikk

President Emmanuel Macron er venta å få fleirtalet med seg i nasjonalforsamlinga. Men forslaget er sterkt kritisert av den franske miljørørsla, som meiner lova berre er ei halvhjarta forplikting – som dessutan kjem for seint.

Blant tiltaka i lovforslaget er forbod mot innanlands flyreiser på under to ein halv time, dersom dei kan gjerast med tog. Det er dessutan sett avgrensingar for leie av dårleg isolerte bygningar, og dei som forureinar skal straffast.

Reduksjon på 40 prosent

Intensjonen med lova er å setje i verk tiltak som gjer det mogleg for Frankrike å redusere klimagassutsleppa med 40 prosent målt mot 1990-nivåa innan fristen som er 2030.

Miljøvernminister Barbara Pompili har forsvart lovforslaget og sagt at det vil «påverke kvardagen til alle borgarane våre og er ein av dei mest omfattande lovene i presidentperioden».

Greenpeace er derimot ikkje nådig i kritikken sin og har kalla lova ei tapt moglegheit for Macron. Sjølv presidenten sitt eige miljøråd har sagt at lova vil ha avgrensa effekt.

Mindre ambisiøs enn målet til EU

Ho er òg mindre ambisiøs enn dei nye måla til EU om kutt på 55 prosent. EU-landa og EU-parlamentet vart 21. april samde om målet om eit 55 prosents utsleppskutt innan 2030 som skal bli del av klimalova i unionen. Det var dessutan semje i EU om at den meir langsiktige ambisjonen om såkalla klimanøytralitet innan 2050 skal inkluderast i den nye klimalova.

Det franske lovforslaget er òg dårlegare enn ein tysk klimaplan, som forfatningsdomstolen i Tyskland i slutten av april fastslo ikkje var tilstrekkeleg nok – fordi han ikkje inneheldt kuttmål for tida etter 2030.

Fransk valkamp

Klimaendringar og miljøvern vil truleg bli meir dominerande tema i valkampen føre presidentvalet for neste år, enn det var i 2017.

Frankrikes største grøne parti gjorde det sterkt i byar som Strasbourg, Bordeaux og Lyon under lokalvalet i fjor.

Klimalova har òg vore rekna som ein test på om Macron har vorte meir inkluderande i leiarstilen sin. Macron har vore kritisert for ikkje å lytte til folket. Det har han lova å rette på.

Eit folkeråd om klima

Hundre og femti menneske vart derfor tilfeldig plukka ut til å sitje i eit klimaråd, der oppgåva var å tilrå tiltak som skal gjere det mogleg for Frankrike å oppnå klimamåla sine.

Etter å ha sett lovforslaget til Macron har fleire av medlemmene i folkerådet følt seg svikta. Dei skuldar Macron for ikkje å leve opp til forpliktingane sine.

– Dette lovforslaget gjer det absolutt ikkje mogleg for Frankrike å nå klimamåla sine, seier Cyril Dion, ein av dei framståande deltakarane i rådet.

Regjeringa forsvarer seg med at ho prøver å finne ein balanse mellom å redusere utslepp samtidig som industrien og arbeidsplassar skal takast vare på – i ei tid med store økonomiske utfordringar som følgje av covid-19-pandemien.

