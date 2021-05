Smitten aukar rett før Danmark held fram gjenopninga

utenriks

Tysdag skriv helseminister Magnus Heunicke på Twitter at R-talet har gått opp til 1,1. Førre veke låg det på 1.

– Koronapandemien er lett stigande i Danmark. Det er som venta, i takt med at samfunnet opnar igjen, skriv ministeren.

– Torsdag opnar vi endå meir, så la oss hugse dei gode råda om avstand, hygiene og testing, så gjenopninga skjer forsvarleg.

Prioriterte skulebarn

Gjenopninga han snakkar om, er klar etter at alle partia i Folketinget, bortsett frå dei fire representantane til Nye Borgerlige, natt til tysdag vart samde om ein plan. Den vart lagt fram på ein pressekonferanse ved 2.30-tida.

– Vi har laga ein avtale for gjenopning som tek utgangspunkt i den gode situasjonen vi har i Danmark, seier justisminister Nick Hækkerup frå Socialdemokratiet‎.

For skulebarna i 5. til 8. klasse, som til no har gått på skule på halv tid, blir det full opning frå torsdag. Då er heile den danske grunnskulen opna for fullt.

– Barna kjem endeleg tilbake på skulen på heiltid, seier Venstre-leiar Jakob Ellemann-Jensen.

Frå 21. mai blir det lettar også i den vidaregåande utdanninga.

Sosiale lettar

Den omstridde regelen om at ein må bestille bord minst ein halv time på førehand på barar og restaurantar, blir oppheva. Samtidig blir òg regelen om at private festar må slutte før klokka 23, sløyfa.

Grensa for kor mange som kan vere samla, blir heva til 25 innandørs og 75 utandørs.

I tillegg blir idretts- og kulturlivet opna for dei som kan vise fram koronapass, eit bevis på at du har testa negativt for viruset nyleg, er vaksinerte eller har hatt viruset.

Ein eigen mobilapp for koronapass er under utvikling og er venta å vere ferdig i slutten av månaden. Førebels kan danskane få dokumentasjonen dei treng på sundhed.dk.

Dødsstøyt for festivalar

Eit punkt i gjenopningsavtalen er mindre lystig for dei som hadde håp om ein dansk festivalsommar.

Det blir nemleg sett ei grense på maks 2.000 deltakarar på utandørs arrangement og festivalar fram til 1. august, og deretter blir grensa på 5.000. Det er ein dødsstøyt for festivalane, skriv danske medium.

Tysdag formiddag kom avlysingane som perler på ei snor. Blant dei som gir opp i 2021 er Nordens største festival, Roskilde.

Festivalen oppmodar i ei pressemelding tysdag til at alle med billettar overfører desse til utgåva for neste år. Signe Lopdrup, som er Roskilde Festivals administrerande direktør, seier det er med tungt hjarte dei må avlyse.

– Avlysinga er jo dessverre ikkje heilt uventa for oss. Men det er svært trist, og vi er knuste over at vi ikkje får høve til å samlast igjen på festival og bidra til å gjenskape fellesskapet som koronakrisa har øydelagt for dei unge i landet, seier Roskilde-direktør Signe Lopdrup. Billettane blir overførte til neste år.

Også sommarfestivalar som Smuk, Jelling Musikfestival, Heartland, NorthSide, Copenhell, Musik i Lejet, Tinderbox, Nibe Festival, Smukfest og Thy Rock kastar inn handkleet.

Hardt press

Smittetrykket i Danmark er framleis litt høgare enn i Noreg. Landet registrerte 809 smittetilfelle og eitt koronarelatert dødsfall det siste døgnet.

Den danske intensivkapasiteten var hardt pressa i starten av året, men etter dalande tal utover våren er berre 12 prosent av intensivplassane no i bruk, og 10 prosent av sjukehuskapasiteten totalt, viser den siste vekerapporten.

I januar var over 50 prosent av sjukehuskapasiteten i bruk.

Ifølgje dei siste tilgjengelege tala er 11,5 prosent av danskane fullvaksinerte, medan 23,4 prosent har fått minst éin dose.

(©NPK)