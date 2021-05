Canada gir grønt lys for Pfizer-vaksine til ungdommar

utenriks

Canada er det første landet som opnar for vaksinasjon av denne aldersgruppa.

Den medisinske leiaren i Health Canada, Supriya Sharma, omtalte godkjenninga som ein viktig milepæl i kampen mot pandemien.

Data frå ei klinisk utprøving i USA, der over 2.000 ungdommar har fått to dosar av vaksinen, viser at han er like trygg for unge som for vaksne, sa ho.

Det vart ikkje registrert nokon tilfelle av covid-19 blant dei vaksinerte barna. Blant vaksne har vaksinen vist seg å vere 95 prosent effektiv i å hindre sjukdom.

I desember godkjende Canada vaksinen for aldersgruppa 16 år og oppover.

