Nobel-vinnarar og tidlegare statsleiarar krev gransking av drap i Iran

I eit ope brev med over 150 underskrifter til FNs menneskerettskommissær Michelle Bachelet blir det teke til orde for at det internasjonale samfunnet må granske desse overgrepa gjennom ein spesiell kommisjon.

Menneskerettsgrupper har lenge kjempa for eit rettsoppgjer etter påstandar om forsvinningar og summariske avrettingar av fleire tusen unge i iranske fengsel i 1988, på den tida då krigen med Irak gjekk mot slutten.

Dei drepne var i all hovudsak tilhengjarar av Folkets Mujahedin, ei opposisjonsgruppe som var forboden i Iran, og som hadde halde med Irak i krigen.

Iran held tyst

I september i fjor skreiv sju uavhengige FN-tilknytte menneskerettsekspertar til den iranske regjeringa for å uttrykkje den alvorlege uroa si over den manglande viljen til å gjere greie for lagnaden til dei drepne og kvar lika er.

– Dette kan kvalifisere som lovbrot mot menneskja, skreiv ekspertane. Dei etterlyser ei grundig og uavhengig gransking, og at presise dødsattestar skulle bli sendt dei drepne familiar.

Dei tok òg til orde for ei internasjonal gransking dersom styret i Teheran framleis lèt vere å innfri forpliktingane sine.

Kritikk på høgaste nivå

Brevet som vart offentleggjort onsdag, tek opp tråden. Dei underteikna ber FNs menneskerettsråd om å gjere slutt på kulturen med straffritak som herskar i Iran, ved å nedsette ein granskingskommisjon.

Blant dei underteikna er den tidlegare irske presidenten Mary Robinson, Bachelets forgjengar som menneskerettskommissær. Også sjefgranskarane frå tidlegare FN-panel om Nord-Korea og Rwanda er blant dei som har underteikna.

Mange tidlegare statsministrar og regjeringsmedlemmer sluttar seg òg til brevet, det same gjer seks tidlegare nobelprisvinnarar.

På ordre frå Khomeini

Menneskerettsaktivistar hevdar at fleire tusen avrettingar fann stad på ordre frå den øvste leiaren ayatolla Ruhollah Khomeini. Avrettingane skal ha skjedd innanfor fengselsmurane frå slutten av juli 1988.

Det nasjonale motstandsrådet i Iran hevdar at så mange som 30.000 vart avretta, men talet har aldri vorte stadfesta. Spørsmålet om rettsoppgjer er svært sensitivt, då mange av dei som aktivistane peikar på som delaktige, sit i toppstillingar i Iran i dag.

