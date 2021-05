Pakistanske soldatar drepne ved grensa til Afghanistan

utenriks

Soldatane var i ferd med å byggje eit gjerde ved grensa då dei vart skotne på frå afghansk side, heiter det.

Ingen har teke på seg skulda for hendinga, men pakistansk Taliban, som har basar på begge sider av grensa, rettar ofte angrep mot regjeringsstyrkane.

Pakistanske styrkar har drive Taliban tilbake til dei utilgjengelege grenseområda gjennom ei rekkje offensivar sidan 2014. Men Taliban er framleis i stand til å utføre mindre overraskingsangrep.

Pakistan byggjer eit gjerde langs den 2500 kilometer lange, porøse grensa mot Afghanistan for å demme opp for grupper som er knytte til al-Qaida og IS.

(©NPK)