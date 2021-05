Taliban tek kontroll over distrikt nord i Afghanistan

utenriks

Store delar av Burka-distriktet har i fleire år allereie vore under Taliban-kontroll. Etter samanstøytar med afghanske tryggingsstyrkar tysdag kveld, har no Taliban òg skaffa seg kontroll over senteret i distriktet.

Det opplyste Bismillah Atash, ein medlem i provinsrådet, onsdag.

Ein talsmann for politiet, Jawid Basharat, seier at tryggingsstyrkane trekte seg tilbake frå distriktet av taktiske omsyn, men at det blir planlagt ein framstøyt for å ta frå Taliban kontrollen igjen.

Taliban hevdar å ha teke kontroll over ein stor mengd ammunisjon og utstyr frå tryggingsstyrkane.

