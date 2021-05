Trump framleis stengd ute av Facebook – vart ikkje teken til nåde

utenriks

Trump vart kasta ut av ei rekkje sosiale medium, inkludert Facebook, etter storminga av Kongressen 6. januar. Dei hadde sett gjennom fingrane med den eggjande retorikken til Trump i fleire år, men dagen etter storminga hadde Facebook og dotterselskapet Instagram fått nok.

7. januar kom beskjeden om at presidenten var utestengd – minst ut presidentperioden. Han var slutt 20. januar, men utestenginga heldt fram, og Facebook sende saka til det uavhengige kontrollorganet sitt.

Onsdag heldt dei fast ved utestenginga, men sa òg at utestenging på ubestemt tid utan klare kriterium ikkje var ei passande straff. Facebook må derfor sjå på avgjerda på nytt om seks månader. Då må selskapet «fastsette eller rettferdiggjere» ein passande reaksjon.

Kontrollorganet meiner Trump «skapte eit miljø der det var alvorleg risiko for vald» med kommentarane om storminga av Kongressen.

Organet består av juristar, journalistar og andre ekspertar frå heile verda. Vedtaka derfrå kan ikkje ankast.

Twitter seier nei

Trump er òg utestengd frå YouTube og Twitter, og sistnemnde har sagt at det er uaktuelt å gjere om på det. YouTube seier at blokkeringa kan opphevast når det ikkje lenger er fare for vald.

Trump hadde 88 millionar tilhengjarar på Twitter, som var den viktigaste kommunikasjonskanalen hans gjennom presidentskapen. Allereie tidleg om morgonen kunne det komme ein straum av meldingar i det kortfatta Twitter-formatet.

Gjentek påstandar om fusk

Etter utestenginga forsvann han i stor grad frå offentlegheita og har måtta ty til e-post for å nå ut til tilhengjarane sine.

Tysdag lanserte likevel Trump ein ny blogg der tilhengjarar kan kopiere meldingane hans til sosiale medium. Det er uklart om nettverka vil tillate dette.

Trump kjem framleis med dei falske påstandane sine om at valet vart stole frå han ved hjelp av omfattande fusk, og at det var han som eigentleg vann valet, ikkje Joe Biden. Dette gjentek han på nettsida si, der han òg angrip partifellar som har vore kritiske til han, som Mitt Romney og Liz Cheney.

(©NPK)