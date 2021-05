AU gler seg over patentunntak – Kina positiv utan å love noko

utenriks

– Historia vil hugse avgjerda til den amerikanske regjeringa som den riktige tingen å gjere på det riktige tidspunktet, for å kjempe mot ei grufull utfordring som er utan sidestykke i den moderne historia vår, seier John Nkengasong, direktør for AUs folkehelseinstitutt Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC).

Den kinesiske reaksjonen er, til liks med EU, meir dempa.

– Kina støttar positive samtalar, sa talsmannen til utanriksdepartementet Wang Wenbin torsdag.

Han kom ikkje med noko hint om konkret handling frå Beijing, men sa at Kina er positiv til å betre tilgangen på vaksinar for alle land i verda, og at samtalar i regi av Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Verdshandelsorganisasjonen (WTO) er vegen å gå.

