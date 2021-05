AstraZeneca-vaksinen blir tilboden alle aldersgrupper i Tyskland

utenriks

Det sa helseministeren i landet Jens Spahn onsdag.

Årsaka er at det har bygd seg opp lager med ekstra AstraZeneca-vaksinar etter at vaksinen vart stansa for alle under 60 år.

Tyskarar som blir tilbode AstraZeneca-vaksinen, men som ønskjer ein annan vaksine, vil bli nøydd til å vente til aldersgruppa deira blir innkalla til vaksinasjon, ifølgje Spahn.

Han ønskjer meir fleksibilitet når det gjeld den andre AstraZeneca-dosen, som kan givast mellom fire og tolv veker etter den første.

– Mange ønskjer den andre dosen tidlegare no som sommaren nærmar seg, seier han.

(©NPK)