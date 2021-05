EU slepp Noreg inn i forsvarssamarbeid

utenriks

EUs forsvarsministrar er venta å gi tommelen opp for norsk og nordamerikansk deltaking når dei møtest torsdag.

Prosjektet dei tre landa skal delta i, blir leidd av Nederland. Det har som mål å sørgje for meir smidig og raskare forflytting av militære styrkar og utstyr i Europa. USA har over 70.000 soldatar i Europa, mellom anna for å støtte Polen og dei baltiske landa. Canada leier ei Natokampgruppe plassert i regionen, nær grensa mot Russland, og Noreg deltek òg.

I tillegg til byråkratiske hindringar, står òg manglar ved infrastrukturen i vegen for rask forflytting. Døme er vegar og bruer som ikkje toler stridsvogner og tunge køyretøy, for korte flystriper og for grunne hamner til å ta imot visse typar fly og skip.

Tysklands Annegret Kramp-Karrenbauer kallar inkluderinga av Noreg, USA og Canada «eit kvantesprang i vårt konkrete samarbeid».

– Å ta inn desse landa er eit stort skritt for dei praktiske moglegheitene for dei væpna styrkane til Europa. Vi ser det òg som nok eit skritt i det transatlantiske sambandet og samarbeidet mellom EU og Nato, seier den tyske forsvarsministeren.

