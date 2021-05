Frankrike sender to patruljebåtar til Jersey under fiskerikonflikt

utenriks

Bakgrunnen er ein strid om fiskerettar etter brexit. Nye britiske reglar legg avgrensingar på franske fiskarar som vil operere nær øyane i Den engelske kanalen.

Storbritannia sende onsdag kveld marinefartøy til området for å overvake situasjonen, og no svarer Frankrike med å sende to patruljebåtar. Den eine tilhøyrer politiet, medan den andre tilhøyrer den maritime forvaltninga i landet, opplyser ein talsmann for den franske kystvakta.

Protest

Frankrikes europaminister Clement Beaune seier dei ikkje vil la seg skremme av den britiske avgjerda om å sende ut marinefartøy.

– Vi har ikkje har noko ønske om ein anstrengd situasjon, men vil ha ei rask og fullstendig innføring av brexitavtalen, seier Beaune, som har vore i kontakt med den britiske motparten sin, brexitminister David Frost.

Torsdag morgon protesterte rundt 50 franske fiskebåtar ved hamna i Saint Helier, hovudstaden på Jersey, mot det dei ser på som urettvise reglar. Dei blokkerte hamna og hindra britiske fiskarar i å komme ut.

Onsdag trua Frankrike òg med å kutte straumen til øya. Statsministeren i Storbritannia, Boris Johnson, har lova full støtte til øya og kritiserte Frankrike for overdrivne truslar.

Kjølvatnet av brexit

Frankrike meiner eventuelle nye britiske reglar må kunngjerast til EU-kommisjonen i tråd med brexitavtalen mellom Storbritannia og EU.

Det skal ikkje ha skjedd då britane før helga innførte nye reglar knytt til lisensar til fiskarar som får operere utanfor Kanaløyane. I praksis blir det lagd avgrensingar på kvar fiskefartøya kan opphalde seg og kva slags utstyr som kan brukast.

Fiskeri var eitt av dei vanskelegaste temaa i forhandlingane om brexitavtalen. I den fransk-britiske fiskeristriden har temperaturen gradvis auka dei siste vekene.

(©NPK)