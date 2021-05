Hongkong-aktivist får ytterlegare fengselsstraff

utenriks

Wong sonar frå før ein over 13 månader lang dom for å ha delteke i ein demonstrasjon i 2019. No har han altså tilstått å ha delteke i det styresmaktene meiner var nok ein ulovleg demonstrasjon, denne i fjor.

Demonstrasjonen var markering av den ikoniske demonstrasjonen på Himmelfredsplassen i Beijing i 1989. Hongkongkinesarar har jamleg halde markeringar til minne om dei sivile som vart drepne.

Men i fjor vart markeringane for første gong stansa av styresmaktene, både med smittevernomsyn som påskot, men i stor grad i samanheng med dei massive protestane i Hongkong i 2019, som styresmaktene har slått hardt ned på.

