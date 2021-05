Journalist skoten og drepen i Afghanistan

utenriks

Ingen har teke på seg ansvar for angrepet, men Taliban blir mistenkt for å ha stått bak ei rekkje målretta drap mot journalistar dei siste månadene.

Journalisten som vart drepen, var Nemat Rawan, ein tidlegare talkshowvert, som tidlegare jobba for den leiande kringkastaren i landet, Tolo News. Han har òg vore kommunikasjonsrådgivar i finansdepartementet.

Angrepet på torsdag skjer dagen etter at Taliban åtvara om at «einsidig rapportering» av media ville straffast. Abdullah Abdullah, leiaren for fredsrådet i landet, fordømde trusselen.

Drapa har eskalert sidan fredsforhandlingane starta i fjor mellom den afghanske regjeringa og Taliban. Det har òg utløyst frykt for at Taliban vil eliminere motstandarar når forhandlingane stoppar.

Rundt 1.000 afghanske journalistar har slutta dei siste seks månadene, ifølgje ein afghansk tryggingskomité for journalistar.

