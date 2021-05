Norskiranar dømd til fengsel for medverknad til attentatplan i Danmark

utenriks

Dommen på sju års fengsel i Østre Landsret, som svarer til ein norsk lagmannsrett, er den same som tingretten i Roskilde kom fram til i juni i fjor.

Mannen anka dommen, men domstolen vedtok at han framleis skulle sitje fengselet.

40-åringen er i ankesaka endå ein gong kjent skuldig i medverknad til drapsforsøk og for å ha drive ulovleg spionasje på vegner av iransk etterretning. Målet skal ha vore å drepe ein eksiliranar busett i Danmark.

Mannen har budd i Noreg i ti år og er norsk statsborgar. Han vart arrestert av svensk politi i Göteborg i oktober 2018 og deretter utlevert til Danmark.

Spionasjen gjekk føre seg i Ringsted i Danmark og var retta mot ein annan eksiliranar som kom til Danmark som flyktning i 2006.

I tiltalen står det at norskiranaren mellom anna skygde eksiliranaren ved bustaden hans, og at kona til sistnemnde vart filma.

Norskiranaren har heile tida nekta seg skuldig. Han har forklart at han sjølv flykta frå Iran til Noreg etter å ha konvertert til bahai-religionen. Han har òg forklart at han spionerte på eksiliranaren i Ringsted fordi mannen skal ha hatt eit forhold til kona hans for nokre år sidan.

Retten festa ikkje lit til forklaringa til mannen.