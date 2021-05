Tyskland vil vaksinere ungdommar i august

utenriks

Helseminister Jens Spahn opplyste torsdag at unge mellom 12 og 18 år etter planen skal vaksinerast. Dette føreset ei at Pfizer/Biontech-vaksinen blir godkjend for denne aldersgruppa.

Helsestyresmaktene reknar med at denne godkjenninga kjem. Helseministeren drøfta torsdag den nasjonale vaksinestrategien med helseministrane i dei tyske delstatane.

Spahn opplyste òg at tyskarar i alle aldersgrupper vil få ta AstraZeneca-vaksinen dersom dei ønskjer han. I dag er det berre dei over 60 år som er aktuelle for den britisk-svenske vaksinen. Vaksinen har utløyst bekymring som følgje av enkelte tilfelle av farlege blodproppar blant dei vaksinerte.

(©NPK)