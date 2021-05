utenriks

JCVI-komiteen seier at føre-var-prinsippet er årsaka til den nye tilnærminga for folk mellom 30 og 39 år. Dei har vurdert risikoen for ei sjeldan form for blodpropp.

Ei rekkje land, mellom dei Noreg, har sett vaksinasjonen med AstraZeneca-varianten på pause denne våren som følgje av eit alvorleg sjukdomsbilete blant nokre få vaksinerte.

