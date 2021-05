Dobbelt så mange kan ha døydd av korona

utenriks

Så mange som 6,9 millionar menneske kan ha døydd av viruset samanlikna med dei drygt 3,2 millionar dødsfall som er registrerte av Johns Hopkins-universitetet.

Utrekningane til forskarane ved University og Washington viser òg at dødstalet i USA kan vere 905.000, medan det offisielle talet no er 580.000.

Dei offisielle tala på døde er nært knytt til kor mange som blir testa i kvart land. I tillegg kan det vere mange andre årsaker til at dei offisielle tala er så låge, mellom anna at dødsfall andre stader enn på sjukehus ikkje er talde med, eller at avdøde pasientar ikkje er testa for covid-19.

Forskarane trur dei største avvika er i India, der det kan vere tre gonger så mange dødsfall som det offisielle talet på 221.000, og i Russland, der talet kan vere fem gonger så høgt som det offisielle 109.000.

Dei seier det er fem land der dei meiner at minst ein halv million menneske er døde av viruset. I tillegg til dei tre nemnde, gjeld det òg Brasil og Mexico.

