Fire tidlegare politibetjentar tiltalte for å ha brote George Floyds rettar då han vart drepen

utenriks

Frå før er politibetjenten Derek Chauvin kjend skuldig i forsettleg drap. Domsavseiinga med straffeutmålinga er enno ikkje klar.

Fredag vart det klart at Chauvin blir tiltalt på nytt i saka. Saman med tre tidlegare politikollegaer er han no tiltalt for å ha brote Floyds rettar under arrestasjonen 25 mai i fjor.

Ein føderal storjury har teke ut tre tiltalepunkt mot Chauvin og dei tidlegare politibetjentane Thomas Lane, J. Kueng og Tou Thao, som også deltok i arrestasjonen. Dødsfallet utløyste kraftige Black Lives Matter-demonstrasjonar.

Chauvin sit allereie fengsla i påvente av domsavseiinga. Dei tre andre politibetjentane blir ikkje fengsla medan dei ventar på rettssaka i august.