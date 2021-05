Professor fryktar dansk vaksine-nei kan auke skepsis i andre land

utenriks

Michael Bang Petersen er professor i statsvitskap ved Aarhus universitet og leiar av Hope-prosjektet som undersøkjer åtferda til folk under pandemien i fleire ulike land.

Han meiner det ikkje berre er det danske vaksineprogrammet som blir påverka når to kjende vaksinar blir ekskludert. Han er redd for at vaksineskepsisen skal auke i andre land som allereie brukar desse to, og som ikkje treng negativ omtale.

Ingen lever isolert

– Det eitt land gjer, blir omtalt i nyheitene i andre land. Dei er i same båt ute i verda. Det eitt land gjer, har følgjer for andre, seier han. Det meiner han danske helsestyresmakter bør ha i tankane.

Dei skal sjølvsagt først og fremst handtere danske forhold og helsa til danskane, men ein må altså ta med den internasjonale situasjonen i sine vurderingar, seier Bang Petersen.

Dei to vaksinane er fjerna frå det danske vaksineprogrammet sidan dei er sette i samband med sjeldne, men alvorlege biverknader. I Noreg skal ekspertutvalet til regjeringa komme med vurderinga si av desse vaksinane innan 10. mai.

Professor Bang Petersen opplyser at Hope-prosjektet enno ikkje har data for korleis den danske avgjerda om å sjå bort frå to vaksinar har slått ut blant danskar flest, heller ikkje korleis nyheita er motteken i andre land. Det er trass alt berre nokre dagar sidan avgjerda vart fatta.

Klar tendens

Men det var ein klar tendens då AstraZeneca første gong vart sett på pause i Danmark i midten av mars.

– Vi kan sjå av data innsamla i andre land at vaksineviljen fekk ein knekk i europeiske land. Inntil då hadde han auka. Så det kan godt vere at denne nyheita bremsa ei positiv utvikling, seier Bang Petersen.

Han meiner at spørsmålet om kva påverknad den danske avgjerda har internasjonalt, ikkje har nokon stor plass i den danske debatten. Heller ikkje blant danskane sjølve synest utestenginga av to vaksinar å ha ført til noka blomstring av skepsis.

– Dette kjem mellom anna av at danskane har stor tiltru til helsestyresmaktene sine og til dei som har fatta avgjerdene, seier professoren.

(©NPK)