WHO åtvarar om ny koronabølgje i Afrika

– Forseinkingane i leveringa av vaksinedosar frå Serum Institute i India, øyremerkt for Afrika, forseinkinga i igangsetjing av vaksinasjon og framvekst av nye variantar betyr at risikoen er svært høg for ei ny smittebølgje i Afrika, seier WHOs Afrika-leiar Matshidiso Moeti.

Nye variantar, mellom anna frå India og Sør-Afrika, kan utløyse ei tredje smittebølgje på kontinentet, åtvarar han.

– Tragedien i India treng ikkje å skje her i Afrika, men vi må alle vere på høgaste moglege beredskapsnivå, seier han.

