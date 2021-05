WHO godkjenner Sinopharm-vaksinen

utenriks

Det opplyste WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus fredag.

– Dette er den sjette vaksinen som får godkjenning for tryggleik, effektivitet og kvalitet frå WHO, seier WHO-sjefen.

Dermed kan Sinopharm-vaksinen brukast i mellom anna Covax-samarbeidet, som arbeider for å gi vaksinar til det fattige landet i verda.

Sinopharm har gitt lite offentleg informasjon om dei to vaksinane selskapet har utvikla. Det er Beijing-vaksinen til selskapet som er godkjend av WHO.

WHO opplyser at dei er svært sikre på at Sinopharm-vaksinen vernar folk i aldersgruppa 18–59, men at dei har mindre tiltru til dataa om vern for dei over 60 år.

– Dette utvidar lista av vaksinar Covax kan kjøpe, og gir land moglegheita til å skunde på sine eigne vurderingar av vaksinen, seier WHO-sjefen.

Frå før er Moderna, Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca produsert i India og Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson nødgodkjend.