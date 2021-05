WTO-sjefen: Patentunntak ikkje det mest kritiske for vaksinespreiing

utenriks

Etter at USA onsdag gjekk inn for ein plan om å gi koronavaksinane unntak frå patentreglane, ligg det til rette for at vaksineoppskrifta kan delast.

Noreg, som leiar Trips-rådet i WTO, har vorte oppmoda til å ta ei leiande rolle i å sørgje for ei semje i WTO.

Generalsekretæren i WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, seier at organisasjonen vil finne ei pragmatisk løysing, men samtidig sørgje for at forsking og utvikling på legemiddel ikkje blir hindra.

Ho seier patentunntaket ikkje er det mest kritiske spørsmålet no, men at eksportreglar for vaksinar og ingrediensar som blir brukte til å produsere dei, er viktigare.

