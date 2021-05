Intern rapport: Politiet skulle ikkje ha fyrt av skot i Breonna Taylor-raid

utenriks

I den interne rapporten frå ei spesialeining ved politiet i Louisville står det at politiet burde ha prøvd å trappe ned konflikten i staden for å skyte på måfå inn i leilegheita etter at ein politimann vart skoten i beinet av kjærasten til Taylor.

Politimennene fyrte av i alt 32 skot i leilegheita, og Taylor, ein 26 år gammal sjukepleiarstudent, vart treft av fem av dei.

Like før hadde dei trengt seg inn i bustaden hennar ved hjelp av ein rambukk i Louisville i delstaten Kentucky i samband med ei narkotikasak. Det vart ikkje funne narkotika i leilegheita.

Ifølgje kjærasten til Taylor vart døra broten opp utan forvarsel, og aksjonen skjedde midt på natta.

Saka har til liks med drapet på George Floyd vorte ei symbolsak for Black Lives Matter-rørsla. Taylor vart drepen i mars i fjor, to månader før Floyd vart drepen av ein politimann under ein brutal arrestasjon i Minneapolis.

I slutten av april starta justisdepartementet ei omfattande gransking av politiet i Louisville som følgje av drapet.

To av politimennene har sidan fått sparken, medan ein tredje har varsla at han vil pensjonere seg i juni.

Den eine politimannen er sikta for å ha sett fleire liv i fare sidan fleire av skota hamna i naboleilegheita og nesten trefte personane der. Han har erklært seg ikkje skuldig og ventar framleis på rettssak.

(©NPK)