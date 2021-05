Motløyse i Myanmar 100 dagar etter kuppet

utenriks

Tysdag er ein dyster merkedag for dei mange unge menneska som har fylt gatene i Myanmar sidan kuppet 1. februar. Med livet som innsats har dei protestert kraftig mot militærjuntaen som no styrer landet.

Men framleis sit den avsette sivile leiaren i landet, Aung San Suu Kyi, i husarrest, og kritikken frå omverda ser ut til å prelle av på generalane.

Det gjorde han òg førre gong landet vart styrt av militæret, og då overlevde juntaen i 50 år.

Håpløyse

– Som følgje av covid-pandemien og dei brutale handlingane til militæret kjenner fleire menneske seg deprimert og vil ta sitt eige liv, seier nonna Ann Rose Nu Tawng til nyheitsbyrået AFP.

– Folk lever i frykt, og dei føler ikkje noko håp, seier ho.

I mars gjekk eit bilete av 45-åringen verda rundt i sosiale medium. Det viser henne sitjande på kne midt i gata, med armane utslått og medan ho bønnfell politiet om ikkje å skyte mot «borna».

I dag jobbar ho på ein klinikk i delstaten Kachin heilt nord i landet, der ho tek vare på pasientar som har vorte skotne av tryggingsstyrkar, eller som har vorte sjuke av stresset og har prøvd å ta sitt eige liv.

Raid om natta

Den 45 år gamle nonna seier at ho tenkjer på ungdommane som framleis kjempar.

– Dei ofrar livet for framtida, seier ho.

I dei over tre månadene som har gått sidan kuppet, har om lag 780 sivile vorte drepne, ifølgje ei lokal overvakingsgruppe.

Natt etter natt har soldatar og politiet søkt gjennom private heimar på jakt etter aktivistar, både dei som protesterer og dei som deltek i sivil ulydnad. I fengsla sit det no hundrevis av demokratiforkjemparar.

Trass i risikoen held protestrørsla fram å vise motstanden sin. I spissen står ein ung generasjon som har vakse opp under overgangen til eit skjørt demokrati.

– Vi ønskjer å stå på den riktige sida av historia. Det kjem ikkje til å roe seg ned, seier ein demonstrant i Yangon, den største byen i landet.

Argumentet til juntaen er at landet treng stabilitet, og at valet i november var prega av fusk. Aung San Suu Kyi er samtidig skulda for seks ulike forhold, og måndag 24. mai skal ho for første gong møte fysisk i retten etter at ho tidlegare berre har delteke digitalt.

Skuldingane går på alt frå ulovleg import av walkietalkiar, massiv korrupsjon til å ha brote ei lov som skal verne statsløyndommar, og som kan gi opp til 15 år i fengsel.

Kampar blussar opp

Dei siste vekene har protestane teke av. Demonstrantane har i staden endra taktikk for å unngå å bli skotne. Aksjonane skjer plutseleg, og deltakarane forsvinn før politiet rekk å reagere.

Men samtidig som færre marsjerer i bygatene, har kampane mellom regjeringsstyrkar og opprørarar i avsidesliggjande område med etniske minoritetar blussa opp.

Heller ikkje desse kampane kjem til å spakne, ifølgje analytikaren Khin Zaw Win.

– Regimet trur at alt vil vere bra til juni, men det er ei vrangførestilling, seier han.

I Karenstaten aust i landet har opprørarar teke kontroll over fleire militærpostar, noko som har fått styresmaktene til å svare med luftangrep. Fleire dissidentar skjuler seg i området.

Også i Kachin har kampane vorte meir intense, og førre veke viste opprørsstyrkane som kjempar for sjølvstende, at dei var i stand til å skyte ned eitt av helikoptera til militæret.

Ingen «føderal hær»

Fleire grupper har uttrykt støtte til rørsla som kjempar mot juntaen, og unge aktivistar får no opplæring av etniske opprørsgrupper. Men så langt har opprørsgruppene avvist forslaget om å samle seg til ein «føderal hær».

Til gjengjeld har ei gruppe tidlegare parlamentarikarar frå Suu Kyis parti NLD etablert ei nasjonal samlingsregjering (NUG) og kunngjort at dei har oppretta «folkets forsvarsstyrke» for å verne sivile mot militæret.

Medlemmene til NUG ligg i skjul, og til no har ho ikkje greidd å skaffe seg særleg innverknad. Samtidig har juntaen svart med å stemple skuggeregjeringa som ei terrorgruppe og skulda ho for bombeangrep, eldspåsetjingar, drap og aksjonar mot statsapparatet.

Både USA, EU og Storbritannia har innført nye sanksjonar mot Myanmar etter kuppet, men utan at generalane vik.

Skuffelsen i Myanmar var òg stor då den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean lét juntaleiaren Min Aung Hlaing delta på eit toppmøte i april. Leiarane vart samde om å krevje både slutt på valden og dialog, men få dagar seinare melde juntaen at krava må vente til situasjonen i landet er stabilisert.

Blir kasta ut i fattigdom

I FNs tryggingsråd har Kina og Russland sagt nei til nye FN-sanksjonar, som dei hevdar vil verke mot hensikta si.

Situasjonen er likevel i ferd med å ramme økonomien til Myanmar hardt, som i år truleg vil få ein nedgang på 10 prosent, ifølgje Verdsbanken.

Utsiktene for sivilbefolkninga er dermed svært dystre òg når det gjeld levekår. Halvparten av befolkninga risikerer å ha hamna i fattigdom innan neste år, både som følgje av kuppet og koronapandemien, åtvarar FNs utviklingsfond.

– Militæret har valt å kuppe makta og risikere borgarkrig på feil tidspunkt, meiner analytikaren Khun Zaw Win.

Han trur juntaen har mista all lokal støtte.

– Folka valde ikkje dette. Det var generalane som gjorde det, og dei kjem til å betale prisen, seier han.

