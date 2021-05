Navalnyjs lege til rette igjen etter jakttur

utenriks

Alexandr Murakhovskij køyrde fredag ut i skogen i Vest-Sibir på ein firhjuling, som seinare vart funne forlaten. Det vart då sett i gang eit omfattande søk etter den sakna legen.

Måndag kom legen ut av skogen ved eiga hjelp og tok kontakt med innbyggjarane i ein lokal landsby, opplyser nyheitsbyrået Ria. Det skal stå bra til med han.

Navalnyj, som no er fengsla i Russland, vart forgifta på ein flytur til Moskva i august. Flyet landa i Omsk, der Murakhovskij vart sett til å behandle han.

Legen har fått internasjonal merksemd for å ha diagnostisert Navalnyj med stoffskiftesjukdom. Navalnyj kritiserte utnemninga av Murakhovskij og meinte at legen vart påskjønt for å finne på ein diagnose.

