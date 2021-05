Parlamentsombod granskar Boris Johnsons ferietur til Karibia

utenriks

Johnson har tidlegare oppgitt å ha fått opphald til ein verdi av 15.000 pund, betalt av forretningsmannen David Ross, ein konservativ støttespelar og økonomisk bidragsytar til partiet.

statsministerkontoret seier at Johnson har vist full openheit og oppgitt alle tal. Johnson og ho han er trulova med Carrie Symonds var i jula 2019 gjester på den privateigde øya Mustique.

Opposisjonspartiet Labour meiner det kan stillast spørsmål ved kor gåvmild Ross var og vil grave meir i detaljane rundt sambandet mellom Ross og Johnson.

Luksusturen til Karibia er den førebels siste saka som britiske medium har boltra seg i når det gjeld Johnsons vanar og pengebruk.

Valkommisjonen, som overvaker pengebruken til politiske parti, granskar for tida kven som først tok rekninga for oppussinga av leilegheita til Johnson i Downing Street 10, i etasjen over embetskontora.

(©NPK)