Pfizer/Biontech treng inga justering for å verke mot nye koronavariantar

Biontech utvikla vaksinen i samarbeid med Pfizer og seier at det så langt ikkje finst bevis for at han må modifiserast.

– Det er ingenting som viser at det er nødvendig å endre vaksinen for at han skal verke mot dei mest sentrale koronavariantane som har dukka opp, seier Biontech i kvartalsrapporten sin.

Selskapet skriv at det uansett finst ein plan dersom det skulle bli nødvendig å ta hand om spesielle koronavariantar. Som ein del av denne strategien er Biontech i ferd med å undersøkje effektane av ein tredje dose av vaksinen. Mellom anna vil ein undersøkje om det gir vern over lengre tid.

Per i dag gir helsestyresmaktene to dosar av Pfizer/Biontech.

– Målet med undersøkinga er òg å klargjere korleis Pfizer/Biontech skal leggje opp løpet overfor godkjenningsstyresmaktene dersom koronaviruset skulle endre seg så mykje at det trengst ein oppdatert vaksine, skriv Biontech i ein kvartalsrapport.

