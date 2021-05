Søreide om Jerusalem: – Stor risiko for at dette eskalerer

utenriks

FNs tryggingsråd heldt måndag eit møte for å diskutere uroa i Jerusalem. På møtet deltok mellom anna Noregs FN-ambassadør Mona Juul.

– Begge sider må bidra til å dempe den svært spente situasjonen som er no. Det er ein veldig stor risiko for at dette kan eskalere vidare, seier Søreide Eriksen til TV 2.

Dei valdelege samanstøytane mellom palestinarar og israelske tryggingsstyrkar har rasa i fleire dagar på rad.

– Det vi i Tryggingsrådet har gjort, er å fokusere på at alle krefter på begge sider no må bidra til å ikkje gi rom for dei ytterleggåande kreftene, seier utanriksministeren.

(©NPK)