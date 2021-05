Åtte skotne og drepne på russisk skule – berre éin angripar

utenriks

Guvernør Rustam Minnikhanov i Tatarstan seier fire gutar og tre jenter som alle gjekk i åttande klasse, vart drepne i angrepet tysdag. Tidlegare melde russiske medium at minst elleve personar var drepne. 21 personar er på sjukehus med skadar etter angrepet, opplyser tenestemenn. Fleire av dei skal vere kritisk skadde.

Fleire elevar skal ha flykta i panikk gjennom vindauga på skule 175 aust i byen under angrepet. Ein video viser to elevar som hoppar frå det fire etasjar høge skulebygget.

Det kom òg tidleg meldingar om at det var to gjerningsmenn, og at ein av dei vart drepen etter at den andre var arrestert. I ettertid avviser innanriksdepartementet dette og seier at ein tenåring som vart arrestert på staden, handla åleine.

– Ein terrorist er arrestert, han er 19 år gammal. Det er ikkje påvist nokon medskuldige, seier Minnikhanov etter å ha besøkt skulen.

Kazan er den femte største byen i Russland og ligg drygt 700 kilometer aust for Moskva, ved elva Volga.

President Vladimir Putin har beordra ein gjennomgang av våpenlovene i Russland og bede om ei ny forskrift for på regulere kva våpen privatpersonar kan eige, seier Kreml-talsmann Dmitirij Peskov.

Skuleskytingar er etter måten sjeldne i Russland.

(©NPK)