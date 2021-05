Bustadblokk på 13 etasjar bomba i grus i Gaza

utenriks

Bustadblokka husa ifølgje den israelske avisa Haaretz òg eit kontor som vart nytta av den politiske leiinga i Hamas-rørsla.

Bebuarane i bustadblokka og fleire nærliggjande bygningar vart ifølgje augnevitne åtvara éin time før angrepet, men det er uklart om alle hadde rokke å evakuere bustadblokka før den vart ramma.

– Vi forventar at dette kraftige angrepet på eit høghus vil sjokkere heile Gaza og at det vil leie til omfattande angrep mot Israel, seier ein talsmann for det israelske forsvaret til Haaretz.

Ein talsmann for den væpna greina til Hamas, Ezzedine al-Qassam-brigadane, truar i ei kunngjering med at dei vil angripe «skyskraparar i Tel Aviv» dersom dei israelske flyangrepa mot Gazastripa held fram.

Eit slikt angrep «vil bli mykje verre enn det som fann stad i Ashkelon», ifølgje talsmannen Abu Ubaida, med tilvising til rakettangrepet på tysdag mot den israelske byen der to kvinner vart drepne.

Kort tid etter lydde det på nytt luftvernsirener både i Ashkelon og Tel Aviv.

Ifølgje det israelske forsvaret er det fyrt av over 500 rakettar frå Gazastripa sidan måndag kveld, men kvar tredje har falle ned på Gazastripa og det israelske rakettforsvaret skal ha skote ned over 200.

