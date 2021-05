utenriks

– Førebels er målet å komme med ei godkjenning i juni. Vi prøver å sjå om vi kan skunde på det til slutten av mai, seier Emer Cooke til eit knippe journalistar frå store europeiske aviser. Ho seier EMA «er blitt lova data frå kliniske testar og ein studie i Canada i løpet av to veker».

Uttalen kjem samtidig med at USAs legemiddeltilsyn kunngjorde at dei har gitt tommelen opp for å gi covid-19-vaksinen til 12-15-åringar.

