FN ber om større internasjonalt press mot militærjuntaen i Myanmar

– Det er tydeleg at det må vere større internasjonal involvering her, for å forhindre at menneskerettssituasjonen i Myanmar blir forverra ytterlegare, seier FN-organet tysdag.

Det meiner òg at nabolanda til Myanmar burde sørgje for at folk som flyktar militærjuntaen, også får tryggleik og støtte når dei søkjer om det.

FN har bede den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean om å komme sterkare på banen, og stille leiarane i juntaen til ansvar.

Tysdag markerte demonstrantar hundre dagar med protestar i landet sidan kuppet. Det var ein dyster merkedag for dei mange unge menneska som har demonstrert i Myanmar sidan 1. februar. Med livet som innsats har dei protestert kraftig mot militærjuntaen som no styrer landet.

Under demonstrasjonane tysdag ropte folk for rettferd, fridom og demokrati i Myanmar. Fleire bar òg banner med sitat frå diktaren Khet Thi, som vart arrestert og drepne av militæret for nokre dagar sidan.

Men framleis sit den avsette sivile leiaren i landet Aung San Suu Kyi i husarrest, og kritikken i omverda ser ut til å prelle av på generalane.

Både USA, EU og Storbritannia har innført nye sanksjonar mot Myanmar etter kuppet, men utan at generalane vik.

I FNs tryggingsråd har Kina og Russland blokkert nye FN-sanksjonar, som dei hevdar vil verke mot hensikta si.

