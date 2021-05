Forseinkingar for Novavax-vaksinen

utenriks

Novavax opplyste om forseinkinga måndag, under ei veke etter at det globale vaksineprogrammet Covax inngjekk avtale om kjøp av 350 millionar dosar av koronavaksinen.

Då vart det sagt at dosane, under føresetnad av godkjenning av tilsynsstyresmakter, skal leverast frå tredje kvartal i 2021 og vidare utover i 2022.

Måndag opplyste selskapet det no i staden håpar å søkje om godkjenning for vaksinen i USA og Europa i tredje kvartal.

Novavax' vaksine krev to dosar for full effekt og kan oppbevarast i vanlege kjøleskap. Testar viser at vaksinen er 100 prosent effektiv for å forhindre alvorleg sjukdom av covid-19 og gir 89,7 prosents vern mot alle variantar av sjukdommen.

Covax vart danna for å bidra til at også fattige land får koronavaksinar. Programmet blir leidd av Verdshelseorganisasjonen, vaksinealliansen Gavi og ein organisasjon som arbeider med innovasjon på pandemifeltet.

Noreg har bidrege med 1,3 milliardar kroner til Covax-samarbeidet.

Nyheita måndag om utsetjinga sende verdien på aksjane i selskapet ned 12 prosent. Totalt har Novavax inngått ein intensjonsavtale med Covax om å levere 1,1 milliard vaksinedosar.

(©NPK)