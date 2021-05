Russiske medium: Skuleskyttar drepe i Russland

utenriks

Ifølgje statlege medium er ein lærar og åtte elevar blant dei drepne. Naudetatane opplyser at 13 personar er såra etter skyteepisoden.

Nyheitsbyrået Tass melder at to personar byrja å skyte ved skulen tysdag, og augnevitne seier dei framleis kunne høyre skot frå skulen etter arrestasjonen. Lokale medium skriv at den andre gjerningsmannen tok gislar og barrikaderte seg inne i lokala.

Ein lokal nyheitsformidlar har lagt ut eit bilete på Twitter av det som skal vere den arresterte skyttaren, ein 17 år gammal tidlegare elev ved skulen.

Elevar skal ha flykta i panikk gjennom vindauga då skule 175 aust i byen vart angripen. Ein lærar seier han var i klasserommet då han først høyrde ein eksplosjon og deretter skyting. Også ei anna kjelde fortel om ein eksplosjon og røyk som steig opp frå bygningen.

Regionpresident Rustam Minnikhanov i Tatarstan besøkjer åstaden i Faizi-gata, skriv radiostasjonen Kommersant på Twitter og viser til Tass.

Kazan er den femte største byen i Russland og ligg drygt 700 kilometer aust for Moskva, ved elva Volga.

