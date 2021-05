Søreide fordømmer rakettangrep mot Israel

utenriks

– Eg fordømmer angrepa mot Israels sivilbefolkning med hundrevis av rakettar frå Gaza. Rakettskytinga må opphøyre umiddelbart, krev Søreide.

– Israel har svart med omfattande militære operasjonar mot mål i Gaza. Det blir meldt om drap sivile på begge sider. Eg har stor medkjensle med dei skadde og med familiane som har mista sine på begge sider, seier ho.

– Eskaleringa vi no er vitne til, har eit samansett bakteppe og har utvikla seg over tid. Det har vore høg spenning med samanstøytar og demonstrasjonar i Jerusalem, påpeikar Søreide.

– Jerusalem er heilagt for tre religionar og to folk. Israelske styresmakter har eit særleg ansvar for å sikre rettane til truande på dei heilage stadene i Aust-Jerusalem. Eg forventar at rettane til alle innbyggjarar i Jerusalem blir respekterte i tråd med folkeretten, seier utanriksministeren.

